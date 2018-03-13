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Искусственный интеллект научили точно имитировать человеческий голос

Ученые из Китая анонсировали технологию Deep Voice, работающую на основе машинного обучения, которая с помощью коротких сэмплов способна обмануть систему распознавания голоса

Об этом сообщает Daily Mail.

Нейросеть тренировалась на основе звуковой записи, длящейся более 800 часов и включающей в себя около 2400 различных голосов. Как рассказали разработчики, для ее эффективной работы нужно около 100 пятисекундных звуковых сигналов.

Deep Voice способна имитировать тембр, интонацию голоса и делает их похожими на настоящие. По мнению создателей, она может использоваться в качестве цифровых помощников, в записи голоса для видеоигр, музыки и в синхронном переводе.

Кроме того, она может служить тем, кто потерял возможность говорить. Ученые также отметили, что Deep Voice умеет менять голос, делая его мужским вместо женского или добавляя ему иностранный акцент.

"Это настоящий прорыв с технической точки зрения, - отметил один из авторов разработки Лео Зу. - Нам удалось решить сложную генеративную проблему, а именно, мы смогли синтезировать живую речь со всеми ее особенностями".

Это не первая инновация в этом направлении - канадские разработчики ранее представили голосовой сервис под названием Lyrebird. Он сжимает все индивидуальные речевые характеристики в очень краткую запись, воспроизводя 1000 предложений всего за полсекунды.

Он также способен копировать любые бытовые звуки - например, работающую бензопилу или пение конкретного вида птиц, может изображать сердитый, веселый или сочувствующий тон. Канадская технология, также как и Deep Voice, применяется для работы голосовых помощников, озвучивания мультимедийных продуктов и синтеза речи людей с ограниченными возможностями.

Однако канадские и китайские разработчики отмечают, что у технологий общая проблема: ими могут воспользоваться мошенники для того, чтобы вводить людей в заблуждение или воспользоваться программами, которые работают на основе распознавания речи. Юристы выражают опасения, что вскоре аудиозаписи будут менее значимым доказательством в судах.

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