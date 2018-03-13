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Индийские фермеры неделю носили солнечные панели на голове, чтобы заряжать телефоны во время протеста

11 марта несколько десятков тысяч индийских фермеров прибыли в Мумбаи - столицу штата Махараштра, закончив недельный протестный марш

Об этом сообщает издание Quartz.

Фермеры и крестьяне прошли 167 километров пешком из другого города, чтобы потребовать от власти снизить налоги и провести сельскохозяйственную реформу. В протестах, организованных Коммунистической партией Индии, приняли участие 35 тысяч человек.

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Марш практически не останавливался в местах с электроэнергией, поэтому люди столкнулись с проблемой - разряженными телефонами. СМИ заметили, что некоторые фермеры закрепили на своих головах солнечные панели размером с планшет, чтобы заряжать свои устройства и помогать другим.

"Любимое фото с сегодняшнего марша - у фермеров нет доступа к электричеству, поэтому Лакшман Басре прошло шесть дней с небольшой солнечной панелью на голове. Он использовал его, чтобы зарядить свой телефон, а также телефоны других".

"Фермер Нату Удар с солнечной панелью на голове, чтобы заряжать телефон во время марша"

48-летний Нату Удар рассказал местному телеканалу, что изначально покупал панель домой. "Я установил ее на голову, чтобы помочь себе и другим", - отметил он. Панели на голове или в руках использовали и другие индийцы.

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По данным Би-би-си, власти индийского штата встретились с протестующими и пообещали удовлетворить часть их требований в течение полугода.

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