Индийские фермеры неделю носили солнечные панели на голове, чтобы заряжать телефоны во время протеста

13 марта, 2018, 10:10

11 марта несколько десятков тысяч индийских фермеров прибыли в Мумбаи - столицу штата Махараштра, закончив недельный протестный марш

Об этом сообщает издание Quartz.

Фермеры и крестьяне прошли 167 километров пешком из другого города, чтобы потребовать от власти снизить налоги и провести сельскохозяйственную реформу. В протестах, организованных Коммунистической партией Индии, приняли участие 35 тысяч человек.

Марш практически не останавливался в местах с электроэнергией, поэтому люди столкнулись с проблемой - разряженными телефонами. СМИ заметили, что некоторые фермеры закрепили на своих головах солнечные панели размером с планшет, чтобы заряжать свои устройства и помогать другим.

Favourite photo from #KisanLongMarch this afternoon -- Farmers have no access to electricity so Lakshman Bhasre from Tryumbakeshwar Taluka has been marching for 6 days with a tiny solar panel on his head. He uses it to charge his phone and help other marchers charge theirs. pic.twitter.com/3He32abd4z — Pragya Tiwari (@PragyaTiwari) 12 марта 2018 г.

"Любимое фото с сегодняшнего марша - у фермеров нет доступа к электричеству, поэтому Лакшман Басре прошло шесть дней с небольшой солнечной панелью на голове. Он использовал его, чтобы зарядить свой телефон, а также телефоны других".

Farmer nathu udar with solar mobile charger on head , charged his mobile through out the March #FarmersMarch pic.twitter.com/WzaBJBx6Gr — Sahil Joshi (@sahiljoshii) 12 марта 2018 г.

"Фермер Нату Удар с солнечной панелью на голове, чтобы заряжать телефон во время марша"

48-летний Нату Удар рассказал местному телеканалу, что изначально покупал панель домой. "Я установил ее на голову, чтобы помочь себе и другим", - отметил он. Панели на голове или в руках использовали и другие индийцы.

По данным Би-би-си, власти индийского штата встретились с протестующими и пообещали удовлетворить часть их требований в течение полугода.