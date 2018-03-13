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Взрыв автобуса в Донецке: свидетели рассказали ОБСЕ о мужчине, который взорвал гранату

Представители ОБСЕ выяснили, что стало причиной взрыва микроавтобуса Mercedes-Benz Vito в Кировском районе оккупированного Донецка, в результате которого погибло двое людей

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ относительно событий на Донбассе по состоянию на 11 марта.

Отмечается, что 10 марта в больницы Донецка наблюдатели поговорили с 4 женщинами и 2 мужчинами, некоторые из которых находились в автобусе на момент инцидента. На лицах всех из них были видимые ранения (в том числе синяки и порезы); 5 из 6 собеседников имели глазные повязки.

Они рассказали, что 9 марта ехали в указанном автобусе в направлении автодороги Н-15, когда увидели мужчину, который бежал к ним с криком "остановите автобус". При этом его преследовала машина с вооруженными мужчинами в одежде военного типа.

"Автобус притормозил, чтобы позволить мужчине зайти внутрь, но когда он подошел, автомобиль врезался в него и прижал к автобусу. Тогда пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу", - подчеркнули в ОБСЕ.

Отмечается, что в результате взрыва погибли мужчина и женщина.

  • Ранее сообщалось, что в результате взрыва неустановленного предмета в Кировском районе Донецка погибли 2 человека, еще 6 получили ранения.
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