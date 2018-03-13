Возле границ с Украиной растет присутствие России. Вероятно, готовит быструю агрессию, - Минобороны

13 марта, 2018, 10:38

Российские войска в последнее время увеличили свое присутствие вблизи границ с Украиной, а страна и дальше наращивает военную группировку в Крыму

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время встречи с литовскими журналистами, сообщает пресс-центр министерства.

Он отметил, что сейчас ситуация на востоке Украины остается сложной, но контролируемой украинскими военными.

"Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих военных подразделений. Это для нее испытательный полигон", - подчеркнул Полторак.

По его словам, в последнее время страна-агрессор увеличила свое присутствие вблизи границ с Украиной и далее наращивает военную группировку в Крыму.

"Мы расцениваем, что главная цель этих действий - это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", - подытожил Полторак.