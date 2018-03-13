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Василий Ломаченко узнал имя следующего соперника


фото: boxingscene
Украинский боксер Василий Ломаченко подписал контракт на поединок и вернется на ринг 12 мая в Нью-Йорке

Об этом сообщает телеканал ESPN, который будет транслировать бой в США.

Соперником украинца станет венесуэлец Хорхе Линарес, который является чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг).

В общем Линарес провел 47 боев, одержал 44 победы (27 нокаутом) и потерпел три поражения. Венесуэльца считают одним из лучших боксеров мира и неоднократно включали в топ-10 рейтинга, независимо от весовой категории.

Ломаченко владеет титулом чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг).

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