Василий Ломаченко узнал имя следующего соперника

13 марта, 2018, 17:05

Украинский боксер Василий Ломаченко подписал контракт на поединок и вернется на ринг 12 мая в Нью-Йорке

Об этом сообщает телеканал ESPN, который будет транслировать бой в США.

Соперником украинца станет венесуэлец Хорхе Линарес, который является чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг).

В общем Линарес провел 47 боев, одержал 44 победы (27 нокаутом) и потерпел три поражения. Венесуэльца считают одним из лучших боксеров мира и неоднократно включали в топ-10 рейтинга, независимо от весовой категории.

Ломаченко владеет титулом чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг).

В своем предыдущем поединке 9 декабря 2017 года украинец досрочно победил кубинца Гильермо Рингондо.

Украинца признали лучшим боксером 2017 года по версии сразу нескольких специализированных изданий.

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