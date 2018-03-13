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В зоне АТО ранили одного украинского военного

С начала суток зафиксировані три обстрела позиций сил АТО, один украинский воин получил ранение

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.

В частности, на Луганском направлении, по укреплениям неподалеку населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении враг применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное.

 

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