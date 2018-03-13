В зоне АТО ранили одного украинского военного
13 марта, 2018, 18:58
С начала суток зафиксировані три обстрела позиций сил АТО, один украинский воин получил ранение
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.
В частности, на Луганском направлении, по укреплениям неподалеку населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На Донецком направлении враг применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.
В результате вражеского обстрела один украинский воин получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное.
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