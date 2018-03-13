В Украине снизилось количество заболеваний корью

13 марта, 2018, 14:25

За период 5-11 марта корью заболели 216 взрослых и 401 ребенок, то есть заболеваемость снизилась на 10%

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МЗ Украины.

Всего в течение десяти недель 2018 года корью заболели 7069 человек, из них 2434 взрослых и 4635 детей. Госпитализированы почти 4,9 тысячи людей. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1566), Закарпатской (1279), Одесской (1063), Черновицкой (677) и Львовской (550) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской и Черниговской (по 4), Сумской (5), Харьковской (10), Херсонской (13) областях.

Как было указано ранее, в 2017 уровень плановой вакцинации вырос вдвое по сравнению с 2016 годом. За 12 месяцев 2017 г. согласно календарю прививок, планово было вакцинировано 93,3% детей младше 1 года по всей Украине, и 90,7% детей 6 лет.