В России утилизируют ракеты "Сатана" из-за нехватки украинских комплектующих

13 марта, 2018, 19:27

В ближайшее время в России планируют начать утилизацию межконтинентальных баллистических ракет Р-36М "Воевода" (SS-18 Satan по классификации НАТО)

Об этом сообщает "Красная звезда".

Заместитель главы Минобороны Юрий Борисов заявил, что "Сатана" устарела, поэтому ее заменят межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

"Она ("Сатана") разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время идет, технологии движутся вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", - рассказал Борисов.

Однако главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский заверил, что Россия отказалась от "Сатаны" из-за отсутствия комплектующих, произведенных исключительно в Украине, информирует "24 канал".

"Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты. Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными ", - пояснил Мураховский.

В то же время он подтвердил, что ракета могла физически устареть. Например, герметичные емкости, в которых содержится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем стать непригодными.