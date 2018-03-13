В "Нафтогазе" уверяют: к предстоящим морозам готовы
13 марта, 2018, 15:24
НАК "Нафтогаз Украины" и газотранспортная система (ГТС) Украины готовы к работе без ограничений в условиях предстоящих холодов
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Да, "Нафтогаз" готов. На этот раз поставок от "Газпрома" Украина не ждет, потому что работает с надежными поставщиками", - заверили в пресс-службе.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье температура воздуха в Киеве опустится до отметки 9 градусов ниже нуля, холодная погода продержится всю следующую неделю.
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