В Польше работают до 2 миллионов украинцев - спикер Сейма

13 марта, 2018, 22:15

Маршалок (спикер) Сейма Польши Марек Кухцинский считает, что сейчас в Польше работает до 2 миллионов украинцев

Об этом он заявил во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша), сообщает "Европейская правда".

"По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше – до 2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн",- заявил он.

По его словам, если сравнить с ситуацией в Германии, то нет проблем с рабочими.

"Мы способны сотрудничать, ведь мы очень похожи", - добавил Кухцинский.

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