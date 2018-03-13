В Польше работают до 2 миллионов украинцев - спикер Сейма
13 марта, 2018, 22:15
Маршалок (спикер) Сейма Польши Марек Кухцинский считает, что сейчас в Польше работает до 2 миллионов украинцев
Об этом он заявил во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша), сообщает "Европейская правда".
"По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше – до 2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн",- заявил он.
По его словам, если сравнить с ситуацией в Германии, то нет проблем с рабочими.
"Мы способны сотрудничать, ведь мы очень похожи", - добавил Кухцинский.
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- Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла 1,5 млн украинцев, большинство из которых приехали из охваченных войной территорий.
- В МИД Украины заявили, что Польша преувеличивает количество украинских беженцев, чтобы оправдаться перед ЕС за нежелание придерживаться миграционной политики.
- Посольство Украины в Польши обнародовало заявление о "реальном количестве украинских беженцев", в которой говорится, что за 10 месяцев 2017 года польская власть предоставила статус беженца 56 гражданам Украины.
- В течение трех кварталов 2017 года 307 800 украинских граждан уплатили взносы в Фонд социального страхования в Польше – это втрое больше, чем в предыдущем году.
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