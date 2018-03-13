В Одессе отпустили на свободу "антимайдановца", осужденного за подготовку терактов

13 марта, 2018, 20:55

Приморский районный суд Одессы вынес приговор 37-летнему уроженцу Черниговской области Василию Кондратенко, которому инкриминировали ряд преступлений - от незаконного хранения оружия до террористических актов

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Срок пребывания в СИЗО (с мая 2014 года) Кондратенко засчитали согласно "закону Савченко": день в изоляторе за два в колонии. Таким образом, еще до начала марта Кондратенко отсидел свое и, хотя приговор еще не вступил в силу, вышел на волю. Правда, сразу оказался в больнице, поскольку в СИЗО заболел двухсторонней пневмонией.

Многократно судимого за хулиганство, кражи и нанесение тяжких телесных повреждений Кондратенко задержали в Одессе 28 мая 2014 года в доме №56а на ул. Космонавтов. Он сопротивлялся: стрелял в оперативников СБУ из пистолета CZ 75 Compact с глушителем. Вместе с Кондратенко задержали его сообщников Максима Мисевского, Александра Миколенко и Александра Кольцова.

В квартире спецслужащие нашли пистолет Stalker 918-S, револьвер системы "Наган", обрез охотничьего ружья ИЖ-27Е, патроны к ним, нитроцеллюлозные пороха и 7 самодельных взрывных устройств с поражающими элементами в виде шурупов и металлических шариков.

Кроме хранения оружия и взрывчатых веществ, а также нападения на стражей порядка задержанным инкриминировали еще ряд преступлений. В частности, Кондратенко принимал активное участие в событиях 2 мая в Одессе на стороне пророссийского "антимайдана".

Группа имела заказ на убийство депутата областного совета Алексея Гончаренко, а также похищение или убийство известных "евромайдановцев" Романа Девятова и Марка Гордиенко. За каждого им пообещали по $3 тыс. Еще $10 тыс. они должны были получить за серию взрывов. Один прогремел в 04:00 25 мая - в день выборов президента Украины - в гостиничном комплексе Palace del Mar в Хрустальном переулке. К счастью, никто не пострадал.

Далее террористы планировали устроить взрывы возле зданий областного управления МВД, облсовета, Приморской и Малиновской райадминистрации Одессы. Реализации этих планов помешали сотрудники СБУ, которые задержали всю группу.

На суде Василий Кондратенко полностью признал свою вину, сдал подельников и заявил, что раскаивается. Благодаря этому, а также потому, что его террористическая деятельность не привела к человеческим жертвам, коллегия судей признала возможным назначить ему относительно мягкое наказание.

Ранее Приморский райсуд приговорил другого участника этой группы - 37-летнего Александра Кольцова - к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы. Он также вышел на свободу благодаря "закону Савченко".

Данных о месте пребывания Максима Мисевского и Александра Миколенко пока нет.