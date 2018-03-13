В Нью-Йорке по обвинению в домогательствах уволили дирижера Метрополитен-опера

13 марта, 2018, 15:46

Дирижера Метрополитен-оперы Джеймса Левина уволили после расследования его домогательств к несовершеннолетним музыкантов

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Руководство известного концертного комплекса в Нью-Йорке решило расстаться с музыкантом Джеймсом Левиным, проработавшим в коллективе почти полвека, после проведенного расследования. Оно подтвердило обвинения в его адрес. Подробности не разглашаются, однако известно, что в ходе разбирательства были допрошены 70 человек.

Выяснилось, что дирижер неоднократно домогался молодых исполнителей, давя на них своим авторитетом.

"В свете этих данных Метрополитен-опера считает невозможным дальнейшее сотрудничество с Левиным", - говорится в сообщении театра.