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В Нью-Йорке по обвинению в домогательствах уволили дирижера Метрополитен-опера

Дирижера Метрополитен-оперы Джеймса Левина уволили после расследования его домогательств к несовершеннолетним музыкантов

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Руководство известного концертного комплекса в Нью-Йорке решило расстаться с музыкантом Джеймсом Левиным, проработавшим в коллективе почти полвека, после проведенного расследования. Оно подтвердило обвинения в его адрес. Подробности не разглашаются, однако известно, что в ходе разбирательства были допрошены 70 человек.

Выяснилось, что дирижер неоднократно домогался молодых исполнителей, давя на них своим авторитетом.

"В свете этих данных Метрополитен-опера считает невозможным дальнейшее сотрудничество с Левиным", - говорится в сообщении театра.

  • В декабре стало известно, что 74-летнего американского дирижера обвинили в том, что он 8 лет подряд насиловал подростка. Позже еще несколько человек сообщили о домогательствах дирижера. Он сам все обвинения категорически отрицал.
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