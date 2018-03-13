В Киеве посреди металлолома нашли тело младенца
13 марта, 2018, 12:36
В Соломенском районе столицы нашли тело мертвого младенца
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Отмечается, что инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом. Во время разгрузки металлолома в железном баке обнаружили бездыханное тело новорожденного.
На место выехали полиция и следственно-оперативная группа, которые уже и будут выяснить обстоятельства смерти ребенка.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-