В Киеве мужчина устроил стрельбу в супермаркете, ранена женщина
13 марта, 2018, 15:59
Во вторник, 13 марта, в Подольском районе Киева мужчина открыл огонь из пистолета в одном из магазинов, в результате чего пострадала женщина
Об этом сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около 11:30. По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол.
Одна из пуль ранила женщину, которая случайно проходила мимо. "Скорая" доставила ее в больницу с ранением бедра.
Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли. Решается вопрос о досудебном расследовании по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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