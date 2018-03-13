 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве грузовик протаранил легковушку

В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda Fabia и грузовика "Газель"

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Авария случилась около 13:30 по ул. Старонаводницкой. По словам водителя грузовика, он двигался от станции метро "Печерская" в направлении бульвара Дружбы Народов. В соседнем ряду ехала Skoda, которая внезапно начала разворачиваться. Водитель "Газели" не успел отреагировать и въехал в бок легковушки.

Водитель легковушки объяснил свои неосторожные действия переутомлением.

Медики скорой помощи осмотрели участников ДТП на месте происшествия, от госпитализации все отказались.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

13 марта, 2018 вторник

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать