В Киеве грузовик протаранил легковушку
13 марта, 2018, 14:47
В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda Fabia и грузовика "Газель"
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Авария случилась около 13:30 по ул. Старонаводницкой. По словам водителя грузовика, он двигался от станции метро "Печерская" в направлении бульвара Дружбы Народов. В соседнем ряду ехала Skoda, которая внезапно начала разворачиваться. Водитель "Газели" не успел отреагировать и въехал в бок легковушки.
Водитель легковушки объяснил свои неосторожные действия переутомлением.
Медики скорой помощи осмотрели участников ДТП на месте происшествия, от госпитализации все отказались.
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