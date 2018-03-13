В Киеве грузовик протаранил легковушку

13 марта, 2018, 14:47

В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda Fabia и грузовика "Газель"

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Авария случилась около 13:30 по ул. Старонаводницкой. По словам водителя грузовика, он двигался от станции метро "Печерская" в направлении бульвара Дружбы Народов. В соседнем ряду ехала Skoda, которая внезапно начала разворачиваться. Водитель "Газели" не успел отреагировать и въехал в бок легковушки.

Водитель легковушки объяснил свои неосторожные действия переутомлением.

Медики скорой помощи осмотрели участников ДТП на месте происшествия, от госпитализации все отказались.