В 6 областях в течение 3 дней ожидаются подъемы уровней воды в реках
13 марта, 2018, 08:21
Украинские спасатели предупреждают о подъемы уровней воды на водоемах страны
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что, согласно информации Укргидрометцентра, 13-15 марта продолжится развитие весеннего половодья с подъемами уровней воды на:
- реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета, реках Закарпатья на 0,3-1,5 м;
- реках бассейна Припяти, Западного Буга, левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) 0,2-0,8 м;
- р.Вишня (бассейн р.Сян), на участке Днестра Галич-Залещики, его притоке р.Стрвяж в створе поста Луки 0,7-1,2 м;
Спасатели предупреждают, что местами ожидается выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление на реке Ворона возле города Тлумач (Ивано-Франковская область). Там возможно достижение отметки начального затопления хозяйственных зданий.
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