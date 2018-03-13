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В 6 областях в течение 3 дней ожидаются подъемы уровней воды в реках

Украинские спасатели предупреждают о подъемы уровней воды на водоемах страны

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что, согласно информации Укргидрометцентра, 13-15 марта продолжится развитие весеннего половодья с подъемами уровней воды на:

  • реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета, реках Закарпатья на 0,3-1,5 м;
  • реках бассейна Припяти, Западного Буга, левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) 0,2-0,8 м;
  • р.Вишня (бассейн р.Сян), на участке Днестра Галич-Залещики, его притоке р.Стрвяж в створе поста Луки 0,7-1,2 м;

Спасатели предупреждают, что местами ожидается выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление на реке Ворона возле города Тлумач (Ивано-Франковская область). Там возможно достижение отметки начального затопления хозяйственных зданий.

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