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Умер украинский телеведущий Олесь Терещенко

Ушел из жизни известный украинский телеведущий Олесь Терещенко

Информация о смерти была размещена на его странице в Facebook.

"Олесь Терещенко. RIP", - написал глава Национальной общественной телекомпании Украины (НГТУ) Зураб Аласания.

Отмечается, что в последнее время телеведущий боролся с онкологическим заболеванием.

Терещенко был телеведущим Первого национального телеканала, а также заслуженным журналистом Украины.

 

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