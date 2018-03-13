Умер украинский телеведущий Олесь Терещенко
13 марта, 2018, 09:40
Ушел из жизни известный украинский телеведущий Олесь Терещенко
Информация о смерти была размещена на его странице в Facebook.
"Олесь Терещенко. RIP", - написал глава Национальной общественной телекомпании Украины (НГТУ) Зураб Аласания.
Отмечается, что в последнее время телеведущий боролся с онкологическим заболеванием.
Терещенко был телеведущим Первого национального телеканала, а также заслуженным журналистом Украины.
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