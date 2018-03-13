Украинские биатлонисты будут бойкотировать Кубок мира в Тюмени

13 марта, 2018, 14:24

Сборная Украины по биатлону будет бойкотировать этап Кубка мира в российском городе Тюмень

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в facebook.

"Сегодня имел встречу с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Бринзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.

Было принято совместное решение - сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал Жданов.

Сегодня Игорь Жданов призвал сборную Украины по биатлону бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что сборной Украины нужно ехать на этап в Тюмень, чтобы получать очки в общий зачет Кубка мира.

Этап Кубка мира в России будет проходить 22-25 марта и станет заключительным в нынешнем сезоне.

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