Украинские биатлонисты будут бойкотировать Кубок мира в Тюмени
Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в facebook.
"Сегодня имел встречу с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Бринзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.
Было принято совместное решение - сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал Жданов.
- Сегодня Игорь Жданов призвал сборную Украины по биатлону бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
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Ранее президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что сборной Украины нужно ехать на этап в Тюмень, чтобы получать очки в общий зачет Кубка мира.
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Этап Кубка мира в России будет проходить 22-25 марта и станет заключительным в нынешнем сезоне.
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