Украинская телевизионная ассоциация и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания договорились о сотрудничестве

13 марта, 2018, 14:50

13 марта состоялась встреча правления Украинской телевизионной ассоциации с членами Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Во время встречи председатель Ассоциации Николай Типусяк рассказал о цели создания и презентовал ключевые направления деятельности объединения.

"Целью объединения восьми украинских телеканалов стало стремление к установлению на телевизионном рынке понятных, конкурентных и недискриминационных правил", - сказал Типусяк.

Член правления УТА Олег Шосталь ознакомил присутствующих с ключевыми вопросами направлении дистрибуции, которыми занимается возглавляемая им рабочая группа. Говорилось о предотвращении принудительного кодирования телеканалов, модель PayTV и некоторых других вопросах сферы дистрибуции.

В свою очередь член правления ассоциации Виктория Борщенко проинформировала всех о наработках Ассоциации в направлении телевизионных измерений. В частности, речь шла о стремлении УТА вместе с ИТК наработать механизм равного доступа к информации телевизионной панели для всех участников измерения.

Члены Нацсовета поддержали инициативу объединения телевизионных каналов и предложили Украинской телевизионной ассоциации рассмотреть ряд новых вопросов во время следующих заседаний. Это вопрос Этического кодекса медиа, привлечение к сотрудничеству региональных вещателей, вопрос журналистских стандартов, регулирования рынка в сфере спонсорства и ряд других инициатив.

Участники договорились продолжать консультации и сотрудничать в направлениях развития конкурентного телевизионного рынка Украины.

Во встрече приняли участие члены Нацсовета: председатель Национального совета Юрий Артеменко, первый заместитель председателя Национального совета Ольга Герасимьюк, заместитель председателя Национального совета Ульяна Фещук, ответственный секретарь Национального совета Александр Ильяшенко, член Национального совета Валентин Коваль, член Национального совета Сергей Костинский и член Национального совета Олег Черныш

Украинскую телевизионную ассоциацию на встрече представляли: председатель правления УТА Николай Типусяк, член правления УТА Олег Шосталь и член правления УТА Виктория Борщенко