Украинская "Похищенная принцесса" в первый уикенд обогнала по сборам ленту "Коко" от Disney

13 марта, 2018, 11:29

Украинский анимационный фильм "Похищенная принцесса" за первый уикенд собрал в прокате более 21 млн грн

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Он отметил, что "Похищенная принцесса" за первый уикенд собрала 21 489 581 грн, в кинотеатры пришло 285 784 зрителя.

"Для сравнения, "Коко" за первый уикенд - 10 234 409 грн., 134 726 зрителей. И да, я в курсе, что уикенд был "длинный", но это все равно невероятно крутой результат для украинского фильма на собственном рынке", - подчеркнул Ильенко.

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Анимационный фильм рассказывает историю странствующего артиста Руслана, который мечтает стать рыцарем. Парень влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она дочь киевского князя.

Тем временем злой колдун Черномор продолжает похищать красивых девушек и теперь его цель - Мила. О приключениях новых украинских героев смотрите дальше в трейлере.