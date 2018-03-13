Украинская "Похищенная принцесса" в первый уикенд обогнала по сборам ленту "Коко" от Disney
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.
Он отметил, что "Похищенная принцесса" за первый уикенд собрала 21 489 581 грн, в кинотеатры пришло 285 784 зрителя.
"Для сравнения, "Коко" за первый уикенд - 10 234 409 грн., 134 726 зрителей. И да, я в курсе, что уикенд был "длинный", но это все равно невероятно крутой результат для украинского фильма на собственном рынке", - подчеркнул Ильенко.
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Анимационный фильм рассказывает историю странствующего артиста Руслана, который мечтает стать рыцарем. Парень влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она дочь киевского князя.
Тем временем злой колдун Черномор продолжает похищать красивых девушек и теперь его цель - Мила. О приключениях новых украинских героев смотрите дальше в трейлере.
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