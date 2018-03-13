Украина перейдет на летнее время в ночь на 25 марта
13 марта, 2018, 18:14
Согласно постановлению Кабинета министров, переход на летнее время в Украине происходит в последнее воскресенье марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 2018 году перевод часов произойдет в ночь на 25 марта.
Стрелки часов будет необходимо перевести на час вперед. В 3 часа ночи начинается летнее время, поэтому сутки 25 марта будут на час короче.
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- 8 февраля Европейский парламент в Страсбурге решил обратиться к Еврокомиссии с просьбой дать "обстоятельную оценку" директивы, касающейся перехода на летнее время.
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