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Украина оштрафовала российские авиакомпании на 5,44 млрд грн

По состоянию на 12 марта Украина оштрафовала более 40 российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крыму на в общем 5,44 млрд грн

Об этом сообщили в Государственной авиационной службе Украины, передает "РБК-Украина".

За перелеты с 2015 года на российских перевозчиков наложено более 30 тыс. штрафов в рамках санкций, введенных решением Совета национальной безопасности и обороны.

"Госавиаслужбой совместно с Мининфраструктуры и МИД принимаются меры по обращению в международные судебные инстанции для урегулирования ситуации по уплате задолженности и недопущению нарушений использования воздушного пространства Украины", - отметили в Госавиаслужбе.

Среди нарушителей украинского воздушного пространства такие российские авиакомпании, как "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", Utair, Rossiya Airlines, "Нордавиа", "Глобус", Red Wings, "ВИМ-Авиа", Yamal Airlines, "Оренбургские авиалинии" и другие.

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