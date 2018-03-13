Ученые нашли на Земле лед, который находится на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна

13 марта, 2018, 00:23

Исследователи обнаружили новый тип воды, известен как лед внутри алмазов в земной коре

Этот тип льда примерно в 1,5 раза плотнее того, к которому мы привыкли, пишет Mashable.

В частности, лед-VII имеет кубическую структуру, тогда как молекулы воды в обычном льду построены в форме шестиугольников. Получить лед-VII до этого удавалось лишь в лабораторных условиях, потому для его образования требуется очень большое давление.

Обычно лед подобного типа встречается на ледяных спутниках Юпитера или Сатурна. Необходимое давление для создания льда-VII можно найти и на Земле, но наша планета в основном слишком тепла, чтобы сформировать такой лед.

Американские ученые изучили алмазы, которые образовались на глубине 410-660 километров и постепенно поднялись на поверхность Земли. В ходе формирования драгоценных камней они могут принимать в себя частицы из окружающей среды, в том числе воду.

Ученые добавляют, что такого льда достаточно много в Солнечной системе, возможно, на таких спутниках Юпитера и Сатурна, как Европа и Энцелад.