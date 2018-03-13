Тиллерсон не знает причину своего увольнения

13 марта, 2018, 21:29

Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично принял решение об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона

Трамп считает, что, по его мнению, Тиллерсон "станет теперь гораздо более счастливым", сообщает AP.

"Рекс и я, мы не раз говорили об этом на протяжении долгого времени, мы с ним вполне хорошо работали, но мы не соглашались по ряду вопросов. Если вы посмотрите на соглашение с Ираном: я считаю, что оно ужасно; он считал - хорошее соглашение", - сказал Трамп.

По его словам, с новым госсекретарем Майком Помпео у него схожий образ мышления.

Сам Тиллерсон не знает причину увольнения с должности государственного секретаря США и был настроен продолжать свою работу, заявил изданию The Hill заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Стив Голдстайн.

"Госсекретарь не говорил с президентом сегодня утром и не знает причины (решения Трампа о его увольнении, – ред.), но он благодарен за предоставленную ему возможность служить и продолжает считать, что государственная служба является благородным призванием",- сказал Голдстайн.

По его словам, "госсекретарь имел все намерения оставаться на посту главы внешнеполитического ведомства США с целью обеспечения интересов нацбезопасности. При этом было отмечено также "чрезвычайно прочное" сотрудничество кабинета Тиллерсона с другими ведомствами, в том числе Пентагоном.

Его заявление противоречит объяснениям Белого дома. В частности, сообщалось, что руководитель аппарата администрации президента Джон Келли проинформировал Тиллерсона о том, что Трамп уволил его, еще в пятницу.

Сам Голдстайн, по сообщениям СМИ, был также уволен со своей должности спустя несколько часов после того, как обнародовал свое заявление.