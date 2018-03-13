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Тиллерсон не знает причину своего увольнения

Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично принял решение об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона

Трамп считает, что, по его мнению, Тиллерсон "станет теперь гораздо более счастливым", сообщает AP.

"Рекс и я, мы не раз говорили об этом на протяжении долгого времени, мы с ним вполне хорошо работали, но мы не соглашались по ряду вопросов. Если вы посмотрите на соглашение с Ираном: я считаю, что оно ужасно; он считал - хорошее соглашение", - сказал Трамп.

По его словам, с новым госсекретарем Майком Помпео у него схожий образ мышления.

Сам Тиллерсон не знает причину увольнения с должности государственного секретаря США и был настроен продолжать свою работу, заявил изданию The Hill заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Стив Голдстайн.

"Госсекретарь не говорил с президентом сегодня утром и не знает причины (решения Трампа о его увольнении, – ред.), но он благодарен за предоставленную ему возможность служить и продолжает считать, что государственная служба является благородным призванием",- сказал Голдстайн.

По его словам, "госсекретарь имел все намерения оставаться на посту главы внешнеполитического ведомства США с целью обеспечения интересов нацбезопасности. При этом было отмечено также "чрезвычайно прочное" сотрудничество кабинета Тиллерсона с другими ведомствами, в том числе Пентагоном.

Его заявление противоречит объяснениям Белого дома. В частности, сообщалось, что руководитель аппарата администрации президента Джон Келли проинформировал Тиллерсона о том, что Трамп уволил его, еще в пятницу.

Сам Голдстайн, по сообщениям СМИ, был также уволен со своей должности спустя несколько часов после того, как обнародовал свое заявление.

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