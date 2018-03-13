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Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря. Уже известно, кто его заменит

Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон
фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепа

Об этом сообщает Reuters.

Вместо Тиллерсона на этом посту будет работать Майк Помпео, которого Трамп уволил с должности директора ЦРУ.

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