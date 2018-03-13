The Boring Company Илона Маска займется подземными электробусами

13 марта, 2018, 14:16

Глава компании Илон Маск объявил о смене стратегии Boring Company и представил концепт нового электробуса, который будет передвигаться по подземным туннелям

Об этом Маск сообщил в Twitter.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

По словам создателей, он, в первую очередь, предназначен для велосипедистов и пешеходов, однако в будущем сможет перевозить и автомобили.

По плану компании, в транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок, каждая из которых не будет превышать по размерам парковочное место, что позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 241 км / час.

В конце июня прошлого года стало известно, что The Boring Company начала строительство первого отрезка скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом с помощью специальной бурильной машины.

В перспективе, новую сеть тоннелей планируют объединить с вакуумной системой сверхскоростных пассажирских поездов Hyperloop, которые, по замыслу создателей, смогут перемещаться со скоростью до 1200 км в час. На реализацию проекта потребуется не менее шести миллиардов долларов.

Boring Company появилась в декабре 2016 года. Широкой аудитории она стала известна, когда Маск запустил в продажу кепки Boring Company по цене в 20 долларов за штуку.

Эти продажи принесли им около 300 тысяч долларов, пятитісячном покупателю кепки же обещали еще более скучный подарок - им стала кепка с автографами сотрудников компании.

После этого Маск объявил, что все деньги пойдут "на финансирование еще более скучных вещей". В декабре 2017 года он пообещал, что если компания продаст 50 тысяч кепок, то они начнут выпускать огнеметы. В феврале 2018 года эти огнеметы поступили в продажу и их раскупили меньше, чем за неделю.

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