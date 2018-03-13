Существуют видеозаписи, которые доказывают вину Савченко в деле Рубана, - Геращенко
13 марта, 2018, 21:02
Народный депутат Украины Антон Геращенко предполагает, что с высокой степенью вероятности существуют видео- или аудиозаписи, доказывающие вину Надежды Савченко в деле Владимира Рубана
Об этом сообщает "Новое время".
"Я допускаю, что записи будут опубликованы. Дальше мы должны работать по процедуре рассмотрения снятия депутатской неприкосновенности. Надежде Савченко будут даны две недели на дачу объяснений, после чего будет проведено соответствующее голосование", - сказал Геращенко.
Нардеп добавил, что Савченко необходимо самой принять решение о возвращении в Украину и определиться с тем, готова ли она предстать перед судом.
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- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержан приближенный к Медведчуку переговорщик Владимир Рубан.
- Сам задержанный отверг все обвинения.
- 9 марта Владимир Рубан взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.
- Впоследствии председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- Он также отметил, что он уже не впервые вез оружие из оккупированного Донецка.
- У следователей есть аудио- и видеодоказательства того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем оккупантов "ДНР" Александром Захарченко.
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