Стало известно, когда травмированный капитан "Динамо" вернется на поле

13 марта, 2018, 16:11

Определились сроки восстановления после травмы и операции футболиста киевского "Динамо" Сергея Сидорчука

Об этом рассказал сам футболист, сообщает "Команда 1".

"Уже занимаюсь пробежками с мячом, жонглирую, делаю передачи. Но придерживаюсь рекомендаций врачей", - сказал Сидирчук.

Ожидается, что хавбек будет восстанавливаться до середины мая. Все будет зависеть от решения хирурга, который в ноябре прошлого года в Барселоне оперировал крестообразную связку игрока.

Сергей Сидорчук получил травму в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Янг Бойз", который завершился вничью 2:2.

В нынешнем сезоне полузащитник стал капитаном "Динамо", провел 17 матчей в различных турнирах и забил один гол.

15 февраля в Киеве "Динамо" встретится с "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре была зафиксирована ничья 2:2.

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