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Стало известно, когда травмированный капитан "Динамо" вернется на поле


фото: UA-Football
Определились сроки восстановления после травмы и операции футболиста киевского "Динамо" Сергея Сидорчука

Об этом рассказал сам футболист, сообщает "Команда 1".

"Уже занимаюсь пробежками с мячом, жонглирую, делаю передачи. Но придерживаюсь рекомендаций врачей", - сказал Сидирчук.

Ожидается, что хавбек будет восстанавливаться до середины мая. Все будет зависеть от решения хирурга, который в ноябре прошлого года в Барселоне оперировал крестообразную связку игрока.

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