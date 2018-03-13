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Сотрудницы Microsoft подали почти 240 заявлений о домогательствах и дискриминации

Женщины, которые работают в американских офисах корпорации Microsoft, подали 238 жалоб на гендерную дискриминацию и сексуальные домогательства в период с 2010 по 2016 годы

Об этом сообщает Reuters.

Microsoft обвиняют в том, что компания систематически отказывала в повышении заработной платы женщинам или отказывалась продвигать их вверх по службе. Однако Microsoft отрицает, что проводит такую политику.

Иск против компании был подан еще в 2015 году, однако он приобрел большую огласку в связи с кампаниями #MeToo и Time's up. Адвокаты женщины настаивают на продолжении судебного иска, который может охватить более 8000 потенциальных жертв.

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Из 118 жалоб на гендерную дискриминацию лишь одну компания считает “обоснованной", говорится в материалах судебного производства.

Крупные корпорации обычно скрывают информацию о жалобах на внутреннюю дискриминацию, поэтому неизвестно, сколько подобных жалоб получали конкуренты Microsoft.

  • В сентябре три экс-сотрудницы Google подали иск против компании в суд в Сан-Франциско, заявив, что ИТ-гигант платит женщинам меньше, чем мужчинам за одинаковую работу.
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