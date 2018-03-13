Сначала Украина, теперь - Британия: Госдеп США считает Россию причастной к отравлению Скрипаля
Об этом говорится в официальном заявлении американского государственного секретаря Рекса Тиллерсона.
Он отметил, США контактировали с союзниками в Британии относительно этого дела, в частности Тиллерсон провел телефонный разговор с главой британского МИД Борисом Джонсоном.
"У нас есть полная уверенность в расследовании Британии и ее оценкой того, что Россия, вероятно, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитических реагентов, который состоялся в Солсбери на прошлой неделе", - подчеркнул Тиллерсон.
По его словам, приступы такого типа никогда нельзя оправдать, ведь это было покушение на убийство гражданского гражданина на земли суверенной нации.
"Мы возмущены тем, что Россия, похоже, опять так себя ведет. От Украины до Сирии - и теперь Британия - Россия, как и ранее, является безответственной силой нестабильности в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнью граждан", - подытожил Тиллерсон.
Он добавил, что виновники атаки и те, кто ее заказал, должны столкнуться с серьезными последствиями. Тем временем Великобритания и США продолжат тесное сотрудничество в этом деле.
- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
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