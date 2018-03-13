Сначала Украина, теперь - Британия: Госдеп США считает Россию причастной к отравлению Скрипаля

13 марта, 2018, 07:37

В США поддерживают выводы расследования Великобритании, что указывает на причастность России к отравлению бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери

Об этом говорится в официальном заявлении американского государственного секретаря Рекса Тиллерсона.

Он отметил, США контактировали с союзниками в Британии относительно этого дела, в частности Тиллерсон провел телефонный разговор с главой британского МИД Борисом Джонсоном.

"У нас есть полная уверенность в расследовании Британии и ее оценкой того, что Россия, вероятно, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитических реагентов, который состоялся в Солсбери на прошлой неделе", - подчеркнул Тиллерсон.

По его словам, приступы такого типа никогда нельзя оправдать, ведь это было покушение на убийство гражданского гражданина на земли суверенной нации.

"Мы возмущены тем, что Россия, похоже, опять так себя ведет. От Украины до Сирии - и теперь Британия - Россия, как и ранее, является безответственной силой нестабильности в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнью граждан", - подытожил Тиллерсон.

Он добавил, что виновники атаки и те, кто ее заказал, должны столкнуться с серьезными последствиями. Тем временем Великобритания и США продолжат тесное сотрудничество в этом деле.