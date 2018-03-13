Шишкова завоевала пятое "золото" на Паралимпиаде-2018, Украина теперь вторая в медальном зачете
13 марта, 2018, 09:57
Оксана Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения
Об этом говорится на сайте соревнований.
Это уже пятая золотая медаль у сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея). После победы в биатлоне Украина поднялась на вторую строчку в медальном зачете. В активе сборной уже 15 наград - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.
- 10 марта Биатлонисты Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх принесли Украине первые награды на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
- 12 марта украинец Игорь Рептюх получил третью золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
- 13 марта молодой спортсмен Тарас Радь добыл для Украины четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
- Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде в Пхенчхане подняли украинский флаг. Соревнования продлятся до 18 марта.
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