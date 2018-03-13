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Шишкова завоевала пятое "золото" на Паралимпиаде-2018, Украина теперь вторая в медальном зачете


фото: Reuters
Оксана Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения

Об этом говорится на сайте соревнований.

Это уже пятая золотая медаль у сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея). После победы в биатлоне Украина поднялась на вторую строчку в медальном зачете. В активе сборной уже 15 наград - 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.

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