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Шевченко назвал состав сборной Украины на товарищеские матчи


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список футболистов, вызванных на товарищеские матчи с Саудовской Аравией и Японией

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Наша национальная команда сыграет с Саудовской Аравией 23 марта в испанском городе Марбелья, а с Японией встретится 27 марта в бельгийском Льеже.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Заря"), Денис Бойко ("Динамо").

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все - "Шахтер" Донецк), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Артем Беседін ("Динамо"), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Сообщается, что тренерский штаб оставляет за собой возможность приглашения других игроков. В расширенный список сборной были внесены: защитник Александр Сваток ("Заря"), полузащитник Иван Петряк ("Шахтер") и нападающий Юрий Коломоец ("Ворскла").

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