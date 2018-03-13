Сенцова могут обменять сразу на нескольких человек, - адвокат
Об этом сообщает “Радио Свобода”.
"Насколько мне известно, президенту России доложили, что Сенцов - супертерорист, преступник. Его обсуждали на всех уровнях силовых структур, чтобы не было быстрого решения о его увольнении. Он же проявил принципиальную позицию, не пошел на уступки, как кость в горле стал центральному аппарату ФСБ. Дело прогремело на всю страну, соответственно, на него зуб есть. Им важно, чтобы он дольше мучился", - заявил Динзе.
Адвокат добавил, что ФСБ хочет через Сенцова насолить Украине, а ФСИН (федеральная служба исполнения наказаний) желает, чтобы человек спокойно сидел и не было никаких скандалов.
"Путин не прислушивается ни к известных режиссерам, ни к правозащитникам. Он прислушивается к силовикам", - отмечал защитник Сенцова.
Динзе также заверил, когда станет вопрос об обмене, режиссер будет готов написать прошение о помиловании.
"А другого варианта не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе и Надежда Савченко, проходили через эту процедуру. Здесь ты либо пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать", - заявил он.
- Напомним, украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченка задержали в Крыму российские силовики в мае 2014 года, обвинив их в терроризме.
- Олега Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
- В феврале 2018 года Сенцов позвонил сестре Натальи Каплан из исправительной колонии №8 "Белый медведь") в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа - из-за Полярного круга.
- Адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что в Олега Сенцова начались проблемы с сердцем.
- Представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных к 13 и 14 годам лишения свободы.
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