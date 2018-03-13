 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сенцова могут обменять сразу на нескольких человек, - адвокат

Адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова сообщает, что его обмен состоится, вероятно, на нескольких людей

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

"Насколько мне известно, президенту России доложили, что Сенцов - супертерорист, преступник. Его обсуждали на всех уровнях силовых структур, чтобы не было быстрого решения о его увольнении. Он же проявил принципиальную позицию, не пошел на уступки, как кость в горле стал центральному аппарату ФСБ. Дело прогремело на всю страну, соответственно, на него зуб есть. Им важно, чтобы он дольше мучился", - заявил Динзе.

Адвокат добавил, что ФСБ хочет через Сенцова насолить Украине, а ФСИН (федеральная служба исполнения наказаний) желает, чтобы человек спокойно сидел и не было никаких скандалов.

"Путин не прислушивается ни к известных режиссерам, ни к правозащитникам. Он прислушивается к силовикам", - отмечал защитник Сенцова.

Динзе также заверил, когда станет вопрос об обмене, режиссер будет готов написать прошение о помиловании.

"А другого варианта не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе и Надежда Савченко, проходили через эту процедуру. Здесь ты либо пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать", - заявил он.

  • Напомним, украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченка задержали в Крыму российские силовики в мае 2014 года, обвинив их в терроризме.
  • Олега Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы.
  • В феврале 2018 года Сенцов позвонил сестре Натальи Каплан из исправительной колонии №8 "Белый медведь") в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа - из-за Полярного круга.
  • Адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что в Олега Сенцова начались проблемы с сердцем.
  • Представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных к 13 и 14 годам лишения свободы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

13 марта, 2018 вторник

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать