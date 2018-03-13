Сенцова могут обменять сразу на нескольких человек, - адвокат

13 марта, 2018, 13:56

Адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова сообщает, что его обмен состоится, вероятно, на нескольких людей

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

"Насколько мне известно, президенту России доложили, что Сенцов - супертерорист, преступник. Его обсуждали на всех уровнях силовых структур, чтобы не было быстрого решения о его увольнении. Он же проявил принципиальную позицию, не пошел на уступки, как кость в горле стал центральному аппарату ФСБ. Дело прогремело на всю страну, соответственно, на него зуб есть. Им важно, чтобы он дольше мучился", - заявил Динзе.

Адвокат добавил, что ФСБ хочет через Сенцова насолить Украине, а ФСИН (федеральная служба исполнения наказаний) желает, чтобы человек спокойно сидел и не было никаких скандалов.

"Путин не прислушивается ни к известных режиссерам, ни к правозащитникам. Он прислушивается к силовикам", - отмечал защитник Сенцова.

Динзе также заверил, когда станет вопрос об обмене, режиссер будет готов написать прошение о помиловании.

"А другого варианта не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе и Надежда Савченко, проходили через эту процедуру. Здесь ты либо пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать", - заявил он.