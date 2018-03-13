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Самый молодой чемпион завоевал для Украины четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018

Молодой спортсмен Тарас Радь добыл для Украины четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Об этом сообщает пресс-центр сайта соревнований.

Отмечается, что мужчина одержал победу в биатлонной гонке на 12,5 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Второе и третье места в этих соревнованиях заняли американцы Даниэль Кноссен и Андре Соул соответственно.

"18-летний Тарас Радь завоевал для Украины еще одну золотую награду! Он стал самым молодым чемпионом в истории украинских зимних паралимпийских видов спорта", - написал в Facebook президент Петр Порошенко.

Сейчас Украина получила уже 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.

  • 10 марта Биатлонисты Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх принесли Украине первые награды на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
  • 12 марта украинец Игорь Рептюх получил третью золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
  • Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде в Пхенчхане подняли украинский флаг. Соревнования продлятся до 18 марта.
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