Самый молодой чемпион завоевал для Украины четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018

13 марта, 2018, 08:59

Молодой спортсмен Тарас Радь добыл для Украины четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Об этом сообщает пресс-центр сайта соревнований.

Отмечается, что мужчина одержал победу в биатлонной гонке на 12,5 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Второе и третье места в этих соревнованиях заняли американцы Даниэль Кноссен и Андре Соул соответственно.

"18-летний Тарас Радь завоевал для Украины еще одну золотую награду! Он стал самым молодым чемпионом в истории украинских зимних паралимпийских видов спорта", - написал в Facebook президент Петр Порошенко.

Сейчас Украина получила уже 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.