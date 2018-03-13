Самый молодой чемпион завоевал для Украины четвертое "золото" на Паралимпиаде-2018
13 марта, 2018, 08:59
Молодой спортсмен Тарас Радь добыл для Украины четвертую золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане
Об этом сообщает пресс-центр сайта соревнований.
Отмечается, что мужчина одержал победу в биатлонной гонке на 12,5 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Второе и третье места в этих соревнованиях заняли американцы Даниэль Кноссен и Андре Соул соответственно.
"18-летний Тарас Радь завоевал для Украины еще одну золотую награду! Он стал самым молодым чемпионом в истории украинских зимних паралимпийских видов спорта", - написал в Facebook президент Петр Порошенко.
Сейчас Украина получила уже 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.
- 10 марта Биатлонисты Людмила Ляшенко и Игорь Рептюх принесли Украине первые награды на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
- 12 марта украинец Игорь Рептюх получил третью золотую награду на XII Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
- Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде в Пхенчхане подняли украинский флаг. Соревнования продлятся до 18 марта.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-