Россия готовит "казачьи подразделения" для проведения провокаций на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
По информации Минобороны, руководство России активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии.
На полигонах сил России, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка отрядов “русских казачьих организаций” для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины. Их основная направленность подготовки свидетельствует о возможности привлечения к мероприятиям по подавлению акций общественного неповиновения на временно оккупированных территориях путем дискредитации выступлений местного населения недовольного российской оккупацией.
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"Мы настаиваем на том, чтобы Миссия ООН была развернута на всей оккупированной территории Украины и происходило это в соответствии с нормами международного права. Нужно обеспечить контроль над частью украинско-российской государственной границы, а с территории Украины необходимо вывести все незаконные вооруженные формирования и регулярные части вооруженных сил РФ", - отметил министр обороны Украины Степан Полторак.
"Потому что это неприемлемо, когда Россия осуществляет агрессию против Украины, захватывает Крым, частично Донецкую и Луганскую областиь, а затем предлагает себя в качестве миротворца", - отметил глава Минобороны.
- Финляндия и Швеция заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.
- Немецкие миротворцы в будущем могут присоединиться к миссии на Донбассе, если соответствующее решение будет принято на уровне Совета безопасности ООН.
- МИД Украины объяснил, почему Беларусь не может участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе.
- Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер накануне заявил, что Россия может активизировать переговоры относительно Донбасса "после перевыборов Путина".
- The Washington Post рассказал о 5 главных требований для успешной миссии ООН на Донбассе.
- Вице-презедент Европейской Комиссии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, если это поможет в реализации Минских соглашений и урегулировании конфликта.
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