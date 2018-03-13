Россия готовит "казачьи подразделения" для проведения провокаций на Донбассе

13 марта, 2018, 16:29

Россия тайно готовит отряды "русских казачьих организаций" для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По информации Минобороны, руководство России активизировало подготовку к срыву развертывания на временно оккупированных территориях Донбасса международной миротворческой миссии.

На полигонах сил России, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка отрядов “русских казачьих организаций” для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины. Их основная направленность подготовки свидетельствует о возможности привлечения к мероприятиям по подавлению акций общественного неповиновения на временно оккупированных территориях путем дискредитации выступлений местного населения недовольного российской оккупацией.

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"Мы настаиваем на том, чтобы Миссия ООН была развернута на всей оккупированной территории Украины и происходило это в соответствии с нормами международного права. Нужно обеспечить контроль над частью украинско-российской государственной границы, а с территории Украины необходимо вывести все незаконные вооруженные формирования и регулярные части вооруженных сил РФ", - отметил министр обороны Украины Степан Полторак.

Миссия также должна установить контроль за состоянием хранения тяжелого вооружения. Министр подчеркнул, что Украина категорически против того, чтобы Россия принимала участие в Миссии.

"Потому что это неприемлемо, когда Россия осуществляет агрессию против Украины, захватывает Крым, частично Донецкую и Луганскую областиь, а затем предлагает себя в качестве миротворца", - отметил глава Минобороны.