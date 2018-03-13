Робот собрал кубик Рубика за 0,38 секунды

13 марта, 2018, 15:30

Два разработчика из США представили робота, который собрал кубик Рубика за рекордные 0,38 секунды

Предыдущий рекорд составил 0,637 секунд и принадлежал устройству Sub1 Reloaded немецкого разработчика. Один из создателей робота Бен Кац описал процесс разработки и его результаты в своем блоге.

Инженеры также отметили, что этот робот может собрать кубик Рубика еще быстрее, если заменить мотор на более мощный, хотя они уже не использовали шаговый мотор, как это делали предыдущие разработчики.

Кац отметил, что системе также было трудно определить разницу между красной и оранжевой сторонами куба, поэтому исследователи отметили оранжевую сторону черной маркерной ручкой.

Робот поворачивал куб за 10 миллисекунд, а каждый поворот занимал у него 15 миллисекунд. В блоге также появилось видео под названием "Cubesplosion" - оно посвящено сломанным кубикам Рубика. Машина двигалась так быстро, что ломала некоторые из них. Как отметил ди Карло, их оказалось четыре.

Кац также отметил, что их машина может быть усовершенствована, но этот процесс очень трудоемок. По его мнению, результат может стать лучше на 100 миллисекунд. Однако сейчас Кац и де Карло потеряли интерес к роботу и не планируют работать над ним в ближайшее время.

Для сравнения, мировой рекорд по скоростному собиранию кубика Рубика среди людей принадлежит Патрику Понсе - в 2017 году он сделал это за 4,69 секунды.

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