Разработчик "Новичка" считает, что Скрипаль не сможет выздороветь

13 марта, 2018, 20:14

Один из разработчиков боевого нервно-паралитического вещества "Новичок" химик Вил Мирзаянов сомневается, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выздоровеет после отравления

Об этом сообщает The Telegraph.

"Новичок" в десятки раз мощнее любого другого известного нервно-паралитического вещества. Он почти неизлечим. Даже если они (Скрипаль и его дочь Юлия, - ред.) выживут, они не выздоровеют", - сказал он.

Мирзаянов предупредил, что нескольких граммов вещества хватит для убийства сотен людей.

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