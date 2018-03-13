Разработчик "Новичка" считает, что Скрипаль не сможет выздороветь
13 марта, 2018, 20:14
Один из разработчиков боевого нервно-паралитического вещества "Новичок" химик Вил Мирзаянов сомневается, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выздоровеет после отравления
Об этом сообщает The Telegraph.
"Новичок" в десятки раз мощнее любого другого известного нервно-паралитического вещества. Он почти неизлечим. Даже если они (Скрипаль и его дочь Юлия, - ред.) выживут, они не выздоровеют", - сказал он.
Мирзаянов предупредил, что нескольких граммов вещества хватит для убийства сотен людей.
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- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало дурно в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
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