"Шахтер" проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/8 финала. Повторный матч
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 1:0
Гол: Джеко, 52
Первый матч - 1:2.
После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов преимущество было на стороне "Шахтера", который 21 февраля победил "Рому" в Харькове со счетом 2:1.
Первый тайм команды провели в тактической борьбе, а активнее начали действовать сразу после перерыва. "Рома" повела в счете на 52-й минуте. Кевин Строотман поразительной передачей со своей половины поля вывел один на один Эдина Джеко, который переиграл Андрея Пятова.
"Шахтеру" было необходимо забивать, но он на 79-й минуте остался в меньшинстве. Иван Ордец придержал руками Эдина Джеко, который снова рвался один на один, и получил красную карточку.
"Шахтер" проиграл 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов.
- Также четвертьфиналистами Лиги чемпионов стали английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".
- Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта.
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