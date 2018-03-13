"Шахтер" проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов

13 марта, 2018, 23:35

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в гостях "Роме" и вылетел из турнира

Лига чемпионов. 1/8 финала. Повторный матч

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 1:0

Гол: Джеко, 52

Первый матч - 1:2.

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов преимущество было на стороне "Шахтера", который 21 февраля победил "Рому" в Харькове со счетом 2:1.

Первый тайм команды провели в тактической борьбе, а активнее начали действовать сразу после перерыва. "Рома" повела в счете на 52-й минуте. Кевин Строотман поразительной передачей со своей половины поля вывел один на один Эдина Джеко, который переиграл Андрея Пятова.

"Шахтеру" было необходимо забивать, но он на 79-й минуте остался в меньшинстве. Иван Ордец придержал руками Эдина Джеко, который снова рвался один на один, и получил красную карточку.

"Шахтер" проиграл 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов.

Также четвертьфиналистами Лиги чемпионов стали английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта.

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