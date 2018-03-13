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"Севилья" выбила "Манчестер Юнайтед" из Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" проиграл "Севилье"

Лига чемпионов. 1/8 финала. Повторный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания) 1:2

Голы: Лукаку, 84 - Бен Йеддер, 74; 78

Первый матч - 0:0.

  • 13 февраля ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов провел "Шахтер", который уступил в гостях "Роме" - 0:1 и вылетел из турнира.
  • Также четвертьфиналистами Лиги чемпионов стали английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".

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