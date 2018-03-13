"Перемирие" на Донбассе: 2 бойцов АТО получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного перемирия и пять раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
На Луганском направлении позиции в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское попали под обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донетчине оккупанты били из 120 - и 82-мм минометов вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82-мм минометов возле Водяного, а из минометов и стрелкового оружия по защитникам Авдеевки.
"В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Военнослужащих доставили в военно-медицинские учреждения и оказали медицинскую помощь", - подытожили в штабе.
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