"Перемирие" на Донбассе: 2 бойцов АТО получили ранения

13 марта, 2018, 07:16

За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного перемирия и пять раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

На Луганском направлении позиции в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское попали под обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донетчине оккупанты били из 120 - и 82-мм минометов вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82-мм минометов возле Водяного, а из минометов и стрелкового оружия по защитникам Авдеевки.

"В результате вражеского огня два украинских воина получили ранения. Военнослужащих доставили в военно-медицинские учреждения и оказали медицинскую помощь", - подытожили в штабе.