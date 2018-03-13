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"Манчестер Юнайтед" - "Севилья": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" принимает испанскую "Севилью"

Украинские телезрители увидят повторный матч между англичанами и испанцами в прямой трансляции из манчестерского стадиона "Олд Траффорд".

21:45 - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания), телеканал "Футбол 2"

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