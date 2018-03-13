"Манчестер Юнайтед" - "Севилья": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
13 марта, 2018, 12:25
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" принимает испанскую "Севилью"
Украинские телезрители увидят повторный матч между англичанами и испанцами в прямой трансляции из манчестерского стадиона "Олд Траффорд".
21:45 - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания), телеканал "Футбол 2"
- В первом матче 1/8 финала в Испании "Севилья" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 0:0.
- На минувшей неделе четвертьфиналистами Лиги чемпионов стали английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".
- "Шахтер" сегодня сыграет в Риме повторный матч 1/8 финала против итальянской "Ромы". В первой встрече в Харькове победили дончане - 2:1.
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