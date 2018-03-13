"Это - политический проект", - Эстония выступает против строительства "Северного потока-2"
13 марта, 2018, 14:37
Спикер парламента Эстонии Ейкі Нестор присоединится к заявлению против строительства второй ветки газопровода Nord Stream
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Эстония считает Nord Stream 2 политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского Союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу", - заявил Нестор.
Согласно правок, все газовые трубопроводы проложены из государств, не входящих в Европейский Союз, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Европейского Союза.
"Я сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление", - отметил спикер эстонского Парламента.
- Ранее письмо-беспокойство уже подписали спикеры Польши, Латвии и Литвы.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-