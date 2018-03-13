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"Это - политический проект", - Эстония выступает против строительства "Северного потока-2"

Спикер парламента Эстонии Ейкі Нестор присоединится к заявлению против строительства второй ветки газопровода Nord Stream

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Эстония считает Nord Stream 2 политическим проектом. Мы хотим, чтобы Совет Европейского Союза в ближайшее время обсудил изменение директивы по газу", - заявил Нестор.

Согласно правок, все газовые трубопроводы проложены из государств, не входящих в Европейский Союз, должны соответствовать положениям энергетического законодательства Европейского Союза.

"Я сообщил коллегам о своем решении подписать совместное заявление", - отметил спикер эстонского Парламента.

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