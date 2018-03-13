"Черная пантера" собрала в прокате более $1 млрд

13 марта, 2018, 11:58

Фильм киностудии Marvel "Черная пантера" собрал в прокате во всем мире свыше 1 млрд долларов

Об этом сообщает BBC.

Бюджет "Черной пантеры" составил примерно 200 млн долларов. Отметку в 1 млрд долларов фильм преодолел на 26-й день проката.

Чедвик Боузман сыграл в фильме главную роль - супергероя "Черную пантеру" - правителя вымышленной африканского государства Ваканда, которая владеет самыми современными технологиями на планете.Также в фильме сыграли обладательница Оскара Люпіта Нионго, Майкл Б. Джордан, Дэниэл Калуя, Форест Уитакер и известный по роли Бильбо Сумка в "Хоббите" британский актер Мартин Фримен.

И режиссер Райан Куглер, и немало актеров в фильме - афроамериканцы. "Черная пантера" уже получила одобрительные отзывы. Фильм называют переломным для американской киноиндустрии.

В частности приветствовала успех фильма бывшая первая леди США Мишель Обама.

Congrats to the entire #blackpanther team! Because of you, young people will finally see superheroes that look like them on the big screen. I loved this movie and I know it will inspire people of all backgrounds to dig deep and find the courage to be heroes of their own stories. — Michelle Obama (@MichelleObama) 19 февраля 2018 г.

"Благодаря вам, молодежь наконец увидит на большом экране супергероев, которые похожи на нее. Мне понравился этот фильм, и я знаю, что он будет вдохновлять людей разного происхождения собраться с силами и найти смелость быть героями своих собственных историй", - написала она в Twitter.

В феврале режиссер фильма Райан Куглер поблагодарил фанов за поддержку.

"Спасибо за то, что сделали нашей команде кинематографистов самый большой подарок: возможность поделиться этим фильмом, в который мы вложили наши сердца и души", - написал он в письме, опубликованном в Instagram.

Эксперт по вопросам киноиндустрии Джефф Бок так прокомментировал The New York Times успех "Черной пантеры": "Я думаю, что это динамики падения стены. Если брать во внимание "Черную пантеру", ни одна студия не может сказать снова: "О, черные фильмы не показывают в других странах, заинтересованность за рубежом будет минимальной".

По данным сайта IMDB, лишь 33 фильма в истории человечества собрали более 1 млрд долларов в прокате. Это в основном фильмы о супергероях.

Наиболее успешным фильмом остается "Аватар" (2009), который собрал в прокате около 2,8 млрд долларов. Его бюджет составил 237 млн долларов.