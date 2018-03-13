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ПриватБанк задекларировал 5,2 млрд прибыли за 2 месяца

За январь-февраль ПриваБанк задекларировал прибыль в размере 5,2 млрд грн

Об этом сообщает Finbalance.

Тем временем показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка составляет 20,06% (требование НБУ - не менее 10%).

Ранее в ПриваБанке заявляли, что в 2018 году он планирует получить прибыль в 4 млрд грн. Учитывая же итоги января-февраля, следует понимать, банк не исключает ухудшения финрезультата до конца года.

В январе-апреле 2017 года ПриваБанк тоже декларировал значительную прибыль - 5,1 млрд грн. Однако в конце концов по итогам 2017 года он зафиксировал убыток в 23 млрд грн (худший показатель в системе). Этот негативный финрезультат в ПриватБанке объясняли уценкой залоговых активов.

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