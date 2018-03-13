ПриватБанк задекларировал 5,2 млрд прибыли за 2 месяца
13 марта, 2018, 15:08
За январь-февраль ПриваБанк задекларировал прибыль в размере 5,2 млрд грн
Об этом сообщает Finbalance.
Тем временем показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка составляет 20,06% (требование НБУ - не менее 10%).
Ранее в ПриваБанке заявляли, что в 2018 году он планирует получить прибыль в 4 млрд грн. Учитывая же итоги января-февраля, следует понимать, банк не исключает ухудшения финрезультата до конца года.
В январе-апреле 2017 года ПриваБанк тоже декларировал значительную прибыль - 5,1 млрд грн. Однако в конце концов по итогам 2017 года он зафиксировал убыток в 23 млрд грн (худший показатель в системе). Этот негативный финрезультат в ПриватБанке объясняли уценкой залоговых активов.
- В феврале правление Национального банка Украины согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на назначение председателя правления ПриватБанка.
- Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Минфин планирует продажу Укргазбанка и ПриватБанка в 2020 и 2022 годах соответственно.
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