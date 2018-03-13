 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство призывает Раду принять законопроект о государственном языке до конца недели

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал Верховную Раду уже на текущей пленарной неделе рассмотреть и принять в первом чтении проект закона №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Хочу отметить серьезную и плодотворную работу комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, где вместе с экспертами и нардепами разработали и внесли на рассмотрение парламента совместный законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот законопроект подписали депутаты разных фракций, его нужно принимать как можно быстрее. Еще раз обращаюсь к Верховной Раде, чтобы на этой пленарной неделе законопроект о государственном языке был проголосован за основу", - сказал Розенко.

Вице-премьер заявил, что принятие законопроекта и определение в нем украинского языка как единственного государственного языка в Украине обезопасит в будущем от искусственного накручивания языкового вопроса. Чиновник также выразил мнение, что разделить вопросы государственного языка и языка нацменьшинств - политически правильное решение.

"На мой взгляд, было принято абсолютно правильное политическое решение - сначала отработать тему государственного языка и закона о государственном языке - украинском. В отношении языков нацменьшинств, языков межнационального общения, нужно перенести этот вопрос на другой уровень дискуссии и вернуться к нему через некоторое время", - отметил Розенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

13 марта, 2018 вторник

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать