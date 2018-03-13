Правительство призывает Раду принять законопроект о государственном языке до конца недели

13 марта, 2018, 14:27

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал Верховную Раду уже на текущей пленарной неделе рассмотреть и принять в первом чтении проект закона №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Хочу отметить серьезную и плодотворную работу комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, где вместе с экспертами и нардепами разработали и внесли на рассмотрение парламента совместный законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот законопроект подписали депутаты разных фракций, его нужно принимать как можно быстрее. Еще раз обращаюсь к Верховной Раде, чтобы на этой пленарной неделе законопроект о государственном языке был проголосован за основу", - сказал Розенко.

Вице-премьер заявил, что принятие законопроекта и определение в нем украинского языка как единственного государственного языка в Украине обезопасит в будущем от искусственного накручивания языкового вопроса. Чиновник также выразил мнение, что разделить вопросы государственного языка и языка нацменьшинств - политически правильное решение.

"На мой взгляд, было принято абсолютно правильное политическое решение - сначала отработать тему государственного языка и закона о государственном языке - украинском. В отношении языков нацменьшинств, языков межнационального общения, нужно перенести этот вопрос на другой уровень дискуссии и вернуться к нему через некоторое время", - отметил Розенко.