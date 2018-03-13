Познакомиться, сблизиться за несколько минут и снять это. Интимный и противоречивый фотопроект из Дании

13 марта, 2018, 10:58

Девушка-фотограф из Дании знакомится с людьми, а потом всего за полчаса доводит их до максимальной психологической близости. И снимает

Об этом пишет boredpanda.

24-летняя датская художница Мари Хильд (Marie Hyld) создала фотопроект Lifeconstruction. В этом проекте девушка знакомится со случайными людьми в Tinder, а потом почти сразу сближается с ними - как будто они встречаются уже долгое время. И фотографирует эти моменты близости.



По словам Хильд, на создание такого проекта его подтолкнуло желание найти что-то настоящее после того, как ей надоели однообразные и "отполированные" записи в социальных сетях. Она объяснила, что в современном мире люди часто не уделяют внимания взаимодействию, а соцсети только усугубляют эту ситуацию.

Хильд добавила, что несколько раз ее поразило то, как участники проекта ломали ее собственные границы дозволенного - но это только помогало ей лучше узнать саму себя, и она была к этому готова: "Важно искать и находить, а еще наполнять себя чем-то настоящим".