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Построить тюрьму ради безопасности. Как японцы страдают, чтобы защититься от цунами

12-метровые укрепления вокруг городов должны предотвратить катастрофу, но японцам не нравится видеть огромные стены вместо моря

Об этом сообщает Reuters.

11 марта 2011 года состоялся "великое землетрясение Восточной Японии" - стихийное бедствие с магнитудой 9,0, которое стало сильнейшим в истории страны. Землетрясение вызвало мощное цунами, которое уничтожило более 160 тысяч домов в разных городах, а также стало причиной гибели 16 тысяч человек и аварии на ядерной станции "Фукусима-1".

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Чтобы предотвратить повторение катастрофы, японская власть начала заменять стандартные волнорезы возле прибрежных городов 12-метровыми стенами, которые должны принять на себя основной удар. До 2018 года построили около 400 километров ограждений - их стоимость составила более 12 миллиардов долларов.

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"Даже если волна будет выше, чем стена - у людей будет больше времени на эвакуацию", - отметил исследователь Хироясу Каваи (Hiroyasu Kawai) в разговоре с Reuters. Возведение стен еще не закончено: по данным Japan Times, до 2017 года построили только пятую часть запланированных защитных сооружений.

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Сначала местные жители поддержали строительство стен. Но через восемь лет они говорят, что власти не консультировались с ними во время работ. Из-за этого укрепления получились слишком высокими: они закрывают вид на море, мешают рыбакам и заставляют горожан чувствовать себя в заточении.

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"Кажется, будто мы все живем в огромной тюрьме. Хотя мы даже не сделали ничего плохого", - говорит один из рыбаков, Ацуси Фудзита. Другие жители подчеркнули, что огромные бетонные препятствия отпугивают туристов.

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В некоторых стенах сделали маленькие окна: через них можно смотреть на воду.

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Часть японцев хорошо относится к укреплениям: по их мнению, так в места, разрушенные землетрясением и цунами, будут более охотно возвращаться люди. Стена для них - гарантия, что катастрофа 2011 года не повторится. Но с ними согласны не все.

"Мы все здесь жили рядом с морем из поколения в поколение. Теперь стена разделяет нас. И это невыносимо", - заявил местный предприниматель Сотаро Усуи (Sotaro Usui).

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