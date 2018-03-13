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Послы G7 осудили российские выборы в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами стран G7 и Европейского Союза, аккредитованными в Украине

Стороны осудили планы проведения российских выборов в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Порошенко выразил благодарность странам "Большой семерки" и ЕС за твердую и решительную позицию поддержки Украины.

Послы заверили, что санкции против России останутся в силе, пока не произойдет изменений в агрессивной политике Кремля. В контексте президентских выборов в России было высказано решительное осуждение планов проведения соответствующего избирательного процесса на территории временно оккупированного Крыма.

Особое внимание было уделено международным усилиям в процессе введения миротворческой миссии на Донбассе.

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