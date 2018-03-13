Послы G7 осудили российские выборы в оккупированном Крыму
13 марта, 2018, 22:32
Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами стран G7 и Европейского Союза, аккредитованными в Украине
Стороны осудили планы проведения российских выборов в оккупированном Крыму, сообщает пресс-служба Администрации президента.
Порошенко выразил благодарность странам "Большой семерки" и ЕС за твердую и решительную позицию поддержки Украины.
Послы заверили, что санкции против России останутся в силе, пока не произойдет изменений в агрессивной политике Кремля. В контексте президентских выборов в России было высказано решительное осуждение планов проведения соответствующего избирательного процесса на территории временно оккупированного Крыма.
Особое внимание было уделено международным усилиям в процессе введения миротворческой миссии на Донбассе.
- Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, в годовщину аннексии Крыма Россией.
- Верховная Рада уже призвала международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.
- Впоследствии стало известно, что Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта.
- Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.
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