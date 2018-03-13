Полиция не будет заключать никаких соглашений с парамилитарніми формированиями, - Аваков

13 марта, 2018, 16:26

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не допустит демонстрации силы со стороны парамилитарных формирований, а полиция не будет заключать никаких соглашений с любыми организациями для совместного патрулирования

Об этом министр сказал во время встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что ребята, стоящие во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают текущий момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, произведенное парамилитарными структурами, будет жестко пресечено", - сказал министр.

Он подчеркнул, что украинское законодательство предусматривает работу парамилитарных формирований по обеспечению правопорядка, если они заключили соответствующие соглашения с Национальной полицией.

"Сейчас Национальная полиция не имеет никакиз соглашений с такими формированиями и не планирует заключать с ними никаких подобных соглашений", - заявил глава МВД.

Аваков добавил, что МВД привлекало дружинников в 2014 году в Мариуполе, когда было разрешено совместное патрулирование с милицейскими силами и второй раз - когда взрывались склады в Калиновке Винницкой области.

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