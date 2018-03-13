Полиция не будет заключать никаких соглашений с парамилитарніми формированиями, - Аваков
Об этом министр сказал во время встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я надеюсь, что ребята, стоящие во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают текущий момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, произведенное парамилитарными структурами, будет жестко пресечено", - сказал министр.
Он подчеркнул, что украинское законодательство предусматривает работу парамилитарных формирований по обеспечению правопорядка, если они заключили соответствующие соглашения с Национальной полицией.
"Сейчас Национальная полиция не имеет никакиз соглашений с такими формированиями и не планирует заключать с ними никаких подобных соглашений", - заявил глава МВД.
Аваков добавил, что МВД привлекало дружинников в 2014 году в Мариуполе, когда было разрешено совместное патрулирование с милицейскими силами и второй раз - когда взрывались склады в Калиновке Винницкой области.
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- Напомним, 28 января политическая партия "Национальный корпус" устроила присягу участников общественной организации "Национальных дружин". В Киеве присягу приняли около 600 участников.
- В МВД сообщили, что законодательство Украины позволяет создание общественных организаций, но их действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.
- В "Национальных дружинах" подчеркивают, что не будут перенимать функции Нацполиции, а только помогать правоохранительным органам.
- Председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что в Украине могут существовать различные общественные организации и формирования, однако ни одно из них не имеет права на милитаризацию.
- Посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что появление "Национальных дружин", которые формируются как партийно-политические структуры, "не кончается добром".
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