 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полиция не будет заключать никаких соглашений с парамилитарніми формированиями, - Аваков


фото: REUTERS
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не допустит демонстрации силы со стороны парамилитарных формирований, а полиция не будет заключать никаких соглашений с любыми организациями для совместного патрулирования

Об этом министр сказал во время встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что ребята, стоящие во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают текущий момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, произведенное парамилитарными структурами, будет жестко пресечено", - сказал министр.

Он подчеркнул, что украинское законодательство предусматривает работу парамилитарных формирований по обеспечению правопорядка, если они заключили соответствующие соглашения с Национальной полицией.

"Сейчас Национальная полиция не имеет никакиз соглашений с такими формированиями и не планирует заключать с ними никаких подобных соглашений", - заявил глава МВД.

Аваков добавил, что МВД привлекало дружинников в 2014 году в Мариуполе, когда было разрешено совместное патрулирование с милицейскими силами и второй раз - когда взрывались склады в Калиновке Винницкой области.

Читайте также: Национальные дружины: кто там поднимает голову

  • Напомним, 28 января политическая партия "Национальный корпус" устроила присягу участников общественной организации "Национальных дружин". В Киеве присягу приняли около 600 участников.
  • В МВД сообщили, что законодательство Украины позволяет создание общественных организаций, но их действия должны быть скоординированы с правоохранительными органами.
  • В "Национальных дружинах" подчеркивают, что не будут перенимать функции Нацполиции, а только помогать правоохранительным органам.
  • Председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что в Украине могут существовать различные общественные организации и формирования, однако ни одно из них не имеет права на милитаризацию.
  • Посол Канады в Украине Роман Ващук считает, что появление "Национальных дружин", которые формируются как партийно-политические структуры, "не кончается добром".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

13 марта, 2018 вторник

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать