Полтавчане теперь могут воспользоваться преимуществами "Паспортного сервиса"

13 марта, 2018, 13:30

26 февраля в ТРЦ "Киев" в Полтаве открылся филиал "Паспортного сервиса"

В Полтаве открыл свои двери Центр обслуживания граждан Государственного предприятия "Документ". В торжествах по случаю этого события приняли участие руководство Управления Государственной миграционной службы Украины в Полтавской области, представители местной власти и средств массовой информации.

Полтавский Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" соответствует лучшим мировым стандартам. В просторном помещении почти на пятистах квадратных метрах работают 6 рабочих станций на прием документов, фотографирование и снятие биометрических данных и две – на выдачу уже готовых иностранных паспортов и ID-карт. Благодаря автоматизации всех технологических процессов вся процедура оформления паспорта здесь длится лишь 15-20 минут.

"Наши граждане могут воспользоваться такими услугами как оформление закордоногоо паспорта, оформление паспорта гражданина Украины в виде ID, для граждан которые зарегистрированы в Киевском районе города Полтавы. Также это медицинское страхование, справка о несудимости и апостилирование документов, то есть все те услуги, которые предоставляют другие центры в других регионах. Наше преимущество в том, что в тот день, когда клиент хочет оформиться, он может подать эти документы и через двадцать минут уже быть свободным", - говорит Елена Мусиенко, руководитель полтавского центра "Паспортный сервис".

Как и в других центрах, граждане платят за услуги в терминалах, установленных непосредственно в помещении "Паспортного сервиса", могут скоротать время ожидания, пользуясь бесплатным WI-FI. А для детей, пришедших с родителями, предприятие обустроило игровую площадку.

Первым клиентом центра стал Эдуард Христус. Ему скоро исполнится восемьдесят один год. Мужчина 46 лет проработал в одном цехе Полтавского турбомеханического завода. Последний раз за границей был более чем 40 лет назад.

"Я был первым на обслуживании, спасибо организаторам. Было очень хорошо, конечно. Такое нужное дело. Много сейчас желающих и я давно уже мечтал. Вот эта моя мечта сбылась - я очень доволен", - говорит первый клиент.

Полтавчанка Юлия Макаренко живет недалеко от нового "Паспортного сервиса", поэтому решила одной из первых воспользоваться его услугами. Сюда пришла с мужем и маленьким сынишкой, сфотографировать которого инспекторам учреждения удалось не сразу. Впрочем, даже несмотря на все эти сложности, процессом оформления биометрики Юлия осталась довольна.

"Прошло все качественно, быстро, общее потраченное время – где-то 15 минут. Это с заполнением анкет, фотографированием и оплатой. Обслуживание понравилось: быстро, качественно, рекомендуем", - говорит Юлия Макаренко.

Елена Хардина центр посетила также с ребенком. Маленькому Максиму всего четыре годика. Поэтому, пока она была в декретном отпуске, об отдыхе за рубежом нечего было и думать. Рекомендацию, где сейчас в Полтаве удобнее оформить загранпаспорт, получила из средств массовой информации.

"Реклама по радио – это первое. Второе – на сайте в Интернете, на сайте ГП "Документ" была статья, что 26-го февраля в ТРЦ "Киев" открывается ваш филиал", - рассказывает госпожа Елена.

Специалисты говорят, что чтобы оформить паспорт ребенку в возрасте до 12-ти лет, не обязательно брать его с собой в центр. Достаточно принести фотографию десять на пятнадцать на белом фоне. Впрочем фото должно быть качественным и отвечать всем требованиям. С ними, кстати, можно ознакомиться на сайте "Паспортного сервиса".

Следует отметить, что оформить паспорт здесь стоит на 400 гривен дороже, чем непосредственно в подразделении миграционной службы. Впрочем, ни один из клиентов, который ценит комфорт и свое время, об этом не пожалел.

Первые посетители, которым понравился уровень обслуживания в "Паспортном сервисе", также отметили, что добираться до него очень удобно. Офис находится на третьем этаже ТРЦ "Киев", в нескольких остановках общественного транспорта от центра города, возле авто - и железнодорожного вокзала.